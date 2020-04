CORONAVIRUS – Mertens e Koulibaly, raccolta fondi che vale come un gol

Da giovedì 12 Marzo, giorno dell’ultimo allenamento, dove in teoria ci si doveva preparare per la gara di Champions League contro il Barcellona, ma ancor prima per la gara di Verona, i giocatori del Napoli sono in casa ad allenarsi. Tra questi Mertens che nella sua casa di Posillipo, si prepara in attesa che con i suoi compagni di tornare a farlo a Castel Volturno. Nel frattempo non si smette di fare la beneficenza in un momento così delicato per la città, oltre che per tutto il paese a causa della pandemia. Il belga e Kalidou Kolibaly, attraverso una raccolta fondi, mettono all’asta le loro maglie da gioco, per la spesa di Pasqua da destinare alle 500 famiglie in grave difficoltà. Anche questo, come riporta il Corriere dello Sport, vale come un gol e un salvataggio sulla linea.

La Redazione