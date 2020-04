Anche oggi il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa informa in tempo reale sui dati inerenti alla pandemia da Coronavirus. Sono ancora in diminuzione le persone in terapie intensive, ma c’è da tenere alta la guardia, anche se non si registrano nuovi casi.

Deceduti – 604

Persone dimesse da ospedali – 1555

Persone positive al Coronavirus – 3309

La Redazione