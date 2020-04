Coppa Italia: ancora nessuna data per recuperi e…conclusione

Tra gli svariati argomenti, ieri si è discusso anche della Coppa Italia, ma nessuna data. Però è chiaro che se non si parte ai primi di giugno, non si parte più. L’idea di Gravina di giocare sino a settembre-ottobre non piace ai presidenti che puntano a un eventuale inizio dei prossimi campionati a settembre. Dunque, la Lega ipotizza: allenamenti da maggio, ripresa da giugno, chiusura a luglio, un paio di settimane di vacanza poi tutti in campo per preparare la prossima stagione al massimo il 12 settembre. «La Lega Serie A sta seguendo l’evoluzione dello scenario con la Uefa, la Figc e l’Eca. È confermata la volontà di portare a termine la stagione e di tornare a giocare, senza correre rischi, solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno», la nota diffusa ieri. Fine settimana i medici sportivi inizieranno a formalizzare anche la fase-2 quella dell’inizio degli allenamenti, una volta fissata la data di ripartenza. Con indicazioni delle modalità con cui le squadre dovranno (eventualmente) ritrovarsi.

Fonte: Il Mattino