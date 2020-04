Chiariello: “De Laurentiis padre padrone fa il falco della Lega calcio”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “De Laurentiis fa parlare di sé perché non vuole far sapere quanto il calcio italiano perde ed esporre i bilanci di Serie A al pubblico. Deve capire che se vuole ottenere dai calciatori la collaborazione deve mostrare la capacità di dialogo che difficilmente ha dimostrato questi anni. E’ il tipico padre padrone, ha sempre un modello molto snello, decide lui e come tutti i padre padrone con atteggiamento paternalistico, porta Mertens e se lo porta a pranzo. Quando si parla di relazioni industriali, bisogna avere capacità di mediazione. E’ ovvio che la Lega chieda il massimo sacrificio per ottenere un obiettivo intermedio. De Laurentiis nel momento in cui fa il falco del della Lega calcio deve anche decidere chi sia il mediatore”.