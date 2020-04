Chaves, portiere classe ’95 dell’Argentinos Jrs: “Vorrei giocare a Napoli…“

Lucas Chaves è sicuramente uno dei portieri più promettenti dell’Argentina ; classe ’95, in forza all’Argentinos Juniors , Chaves è un estremo difensore di assoluto affidamento; nell’ultima Superliga ha subito soltanto 17 reti in 23 partite e ha mantenuto la porta inviolata in ben 10 occasioni.

“Credo nel lavoro quotidiano e voglio continuare a crescere e imparare costantemente, non mi accontento mai” , ha affermato Lucas Chaves ai microfoni di EuropaCalcio.it ; “un giorno vorrei giocare in grandi squadre e vestire la maglia dell’Argentina “ ha ammesso il portiere argentino, che ha aggiunto: “ Napoli ? A chiunque piacerebbe giocare sempre nelle migliori squadre europee e in più nella squadra dove Diego è l’idolo. Sì, mi piacerebbe giocare nel Napoli “ . […]

Fonte: EuropaCalcio.it