CALCIO FEMMINILE – Rita Guarino “ricorda” Sergio Guenza: “Ti sarò sempre grata”

Ieri purtroppo il mondo del calcio femminile ha pianto la scomparsa dell’ex tecnico dell’Italia e della Lazio Sergio Guenza all’età di 87 anni. L’allenatrice della Juventus Rita Guarino lo ricorda con uno splendido messaggio. “Il ricordo di un rapporto pieno di contrasti. Con te ho esordito in nazionale durante il mondiale, per te ho rinunciato per un periodo alla maglia azzurra, con te ho imparato tutto ciò che conosco della tecnica, per te ho pianto dopo dei rimproveri o delle sostituzioni, con te ho maturato la determinazione, per te rievocherò sempre un pensiero di gratitudine”.

La Redazione