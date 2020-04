Umberto Calcagno (vice pres. Aic): “La proposta della Lega calcio è vergognosa e irricevibile”

Quest’oggi con un comunicato la Lega calcio aveva fatto sapere che si era trovato l’accordo con il club per il taglio degli stipendi dei calciatori, ma a seconda dei mesi. Non si è fatta attendere la risposta del vice presidente dell’Aic (Associazione italiana calciatori) Umberto Calcagno. “Consideriamo questa proposta come un qualcosa di vergognoso e irricevibile. E’ chiaro che si vuol far pagare il tutto solo ai calciatori e non va bene. L’unico aspetto che consideriamo rilevante è che si dovrà trovare l’intesa tra i club e i giocatori stessi”. Rischia di essere una guerra di carte bollate tra le parti.

La Redazione