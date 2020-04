UEFA – Due ipotesi distinte per ripartire, leghe e coppe doppia pista, ecco le possibili date

Un calendario parallelo, con le gare di campionato e quelle delle coppe europee che si alternano come succede da sempre e come succedeva anche prima del coronavirus, e un calendario a blocchi, con tutte le giornate dei vari tornei nazionali prima e le coppe europee giocate in un secondo momento, da agosto in poi. Uefa, Eca, Leghe Europee e Federazioni lavorano per arrivare al termine della stagione 2019-20 assegnando sul campo tutti i trofei, anche le coppe nazionali. La data in cui si ripartirà non è ancora stata fissata (non prima di inizio giugno a meno di un miracolo), ma la cornice dentro la quale ci si muoverà sì.Fonte: Cds