Tsimikas è più di un’idea, difficile, ma su cui si lavorerà

Al momento la corsia mancina appare di proprietà di Mario Rui, ma è ovvio che bisogna intervenire. Appena tre mesi, e sembra sia passata un’eternità, viste le cose successe nel frattempo, il Napoli ha provato seriamente ad andare sino in Grecia, all’Olympiacos, per «discutere» di Kostas Tsimikas, ventiquattro anni a maggio, divenuta una amabile tentazione svanita per poco, dettagli. Poi è cambiata la scena, è comparso l’Arsenal e sembra pure l’Inter, ma il Napoli non ha mai lasciato dissolvere la propria idea, ha tenuto i contatti con il management e resta convinto, con il sostegno della tesi di Manolas che di calcio greco ne sa più di ogni altro, che quella possa essere la soluzione. I quindici milioni richiesti a gennaio hanno rappresentato un ostacolo insormontabile e magari in estate, o quando si entrerà nel mercato, sarà possibile dialogare su valutazioni più accessibili.