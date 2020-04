Serie A – I Club sembrano uniti sul taglio degli stipendi

Nonostante le difficoltà e dopo il fallimento del tavolo con l’AIC per arrivare a un accordo sul taglio degli stipendi, i club di Serie A provano a fare fronte comune. L’intento è quello di presentare una proposta univoca in merito agli stipendi di marzo e aprile con relativo taglio. L’idea che pare prendere piede e che verrà discussa oggi all’Assemblea di Lega, è quella di tagliare il 10% dell’ingaggio totale, partendo appunto dallo scorso mese e da quello in corso. Nel caso in cui dovesse restare fermo tutto anche nei mesi di maggio e giugno, ovviamente verrebbe raddoppiato il conto e portato al 20%. Ovviamente ancora non si conosce quale potrebbe essere la risposta da parte dei calciatori, con i club che dovranno verificare la loro disponibilità ma che confidano nel buonsenso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.