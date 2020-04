Sandro Tonali: “Il mio idolo è Gattuso, ma ho i capelli di Pirlo”

Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia di Massimo Cellino, appare essere un predestinato. Su di lui molti occhi di Serie A, anche quelli del Napoli. Il centrocampista ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera del suo momento e di quello che potrà essere il suo futuro.

Questa stagione è conclusa come dice Cellino? “Sto con il Presidente. Giocheremo solo se e quando sarà davvero possibile, non un giorno prima. Si è giocato anche troppo, prima di interrompere. Ricordo l’atmosfera surreale della partita contro il Sassuolo, l’ultima. Non aveva senso. Qui parliamo di morti, di ospedali, di salute. Il pallone è una festa. Io posso anche essere pronto a giocare, ma la gente lo è?”

Sul suo tifo per il Milan, nonostante lo abbia scartato ai provini: “Sì. E Gennaro Gattuso era il mio idolo. Oggi fra i giocatori m’ispiro a Luka Modric”.

Sul paragone con Pirlo: “Colpa dei capelli. Non mi dà fastidio, figuriamoci, però per me non è un paragone adatto. Avere somiglianze è una cosa, ma poi in campo è tutto diverso, Pirlo aveva una qualità pazzesca. Non so chi riuscirà a raggiungerlo”.