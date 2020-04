Profilo basso, rendimento alto: la sinistra è di Mario Rui

Si procede…aspettando. Ma questo tempo viene utilizzato anche per riflettere. Il Napoli lo fa e guarda al mercato per la sua difesa. Ci sono uomini che vorrebbero riprendersi quanto gli è appartenuto, Ghoulam e Malcuit, per esempio e chi vuole dimostrare di non essere divenuto il padrone di quella fascia per caso. Chi l’avrebbe detto, il primo novembre del 2017, che sarebbe (quasi) sempre toccata a Mario Rui, rimasto all’ombra di Ghoulam, silenziosamente, per tre mesi? Ci sono ottantaquattro presenze, adesso, e certezze che sono emerse prepotentemente, per esempio in Champions, e una diffidenza scalciata via, con eleganza e con stile, evitando di sbuffare, mentre al portoghese arriva l’eco percepibile d’una insofferenza ingiustificabile. Si può essere leader in vari modi e Mario Rui ha scelto di divenirlo con un profilo basso e un rendimento alto, con una continuità che l’ha trasformato in «titolarissimo».

CdS