Per arrivare a Belotti, l’asso nella manica potrebbe essere Petagna

Milik sembra destinato ad altri lidi, Mertens invece sempre vicino al rinnovo, ma chi in coppia con lui? Al Napoli, non è un mistero, piace Andrea Belotti, ma il Torino sembra non essere affatto d’accordo sulla cessione del centravanti. L’asso nella manica che Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di giocarsi, secondo quanto si legge su Tuttosport, si chiama Andrea Petagna. Da ricordare che il granata non è solo nel mirino del Napoli, che intanto a gennaio si è già assicurato il bomber della Spal. Il quotidiano aggiunge: “Una cosa è certa: Petagna sarebbe il nuovo Zaza, cioé la prima alternativa all’attaccante di riferimento. Nonché il giocatore da schierare assieme a Belotti, presupponendone la conferma”.