Milena Bertolini (c.t. Italia): “Il calcio? Aspetto importante, porta gioia e spensieratezza”

Nel corso della Domenica Sportiva di ieri sera è intervenuta il c.t. dell’Italia femminile Milena Bertolini sulla situazione Covid-19 e sull’eventuale ripresa a livello agonistico. “Gravina ha ragione ad essere prudente, si ripartirà solo quando c’è lo diranno gli scienziati. E’ evidente che non sarà come prima, ad esempio gli allenamenti verranno fatti a gruppi per non correre rischi. Penso che tra un paio di settimane si potrà tornare in campo, perchè sarebbe importante finire la stagione agonistica, è ovvio che la salute viene prima di tutto. In un momento come questo ritornare al calcio è importante, porta gioia e spensieratezza”.

La Redazione