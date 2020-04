Mercato – Il Napoli ha messo Junior Firpo nel mirino

Mario Rui è ormai il leader della sinistra, ma il progetto difensivo del Napoli ha bisogno di nuovi interpreti, per questo in casa Napoli ci si guarda intorno. Bisognerà (anche) inventarsi qualcosa per arricchire il proprio «piano». Junior Firpo, ventiquattro anni ad agosto, è un dominicano che al Barcellona s’è preso la vetrina, diciassette presenze stagionali, ma che il chiacchiericcio sistema sull’uscio del «Camp Nou». E quando sarà possibile attivarsi, ed avrà anche un senso farlo, pensarci finirà per essere un esercizio inevitabile, avendolo già fatto e neanche superficialmente recentemente, in riflessioni che vanno affrontate.

CdS