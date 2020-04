Martina Rosucci: “Il Coronavirus? Le partite si vincono anche dopo il novantesimo”

In un momento dove tutto il mondo cerca di combattere la battaglia più difficile, ovvero la pandemia Coronavirus, il calcio cerca di dare il suo contributo. Anche il movimento femminile con la centrocampista della Juventus e dell’Italia Martina Rosucci dice la sua su twitter. “Ognuno di noi ha la sua personale motivazione per dire “non ce la faccio più, è difficile..” Ma sforziamoci tutti di trovare anche solo un piccolo motivo per fare un SORRISO: fa bene all’anima! NON MOLLIAMO ITALIANI. Le partite si vincono al 90’+recupero”.

La Redazione