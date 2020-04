Luigi Sepe e sua moglie vicini a Torre del Greco per vincere l’emergenza

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia. Difficile la situazione sanitaria, altrettanto quella economica. Napoli, si dice in gergo, “tiene”, ma Torre del Greco vive un momento delicato. E’ il paese di origine di Luigi Sepe. Il portiere del Parma e sua moglie hanno provveduto personalmente ad aiutare le famiglie più in difficoltà in questo momento. Non hanno solo acquistato prodotti alimentari per i più bisognosi, ma hanno deciso anche di sospendere gli affitti ai loro inquilini. “A Torre abbiamo alcuni immobili in affitto: ai nostri inquilini abbiamo detto di non pagarci per poter pensare con maggiore tranquillità alle loro famiglie” ha spiegato Annalaura Acampora a Metropolis. “Voglio sottolineare una cosa importante: ho visto una Torre del Greco molto unita in queste settimane, c’è davvero uno spirito di coesione e grande umanità”.