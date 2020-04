Langella: “Abbiamo raccolto 50 mila mascherine FFP2 per Castellammare”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Langella, presidente Juve Stabia: “In questo momento ognuno deve fare la propria parte, specialmente noi imprenditori racimolando donazioni, perché se aspettiamo Governo ed istituzioni, non andiamo da nessuna parte. Il primo atto è stato quello di provare a contribuire a fare la nostra parte durante questo periodo d’emergenza. Abbiamo raccolto 50 mila mascherine FFP2 e l’abbiamo donato all’ospedale di Castellammare, ringraziandoli anche per il lavoro che stanno facendo. L’idea delle mascherine nasce da una riunione della Lega di un fondo, grazie al quale abbiamo deciso di deliberare una somma affinché si potesse comprare un prodotto che potesse essere funzionale. EA games? Ho comprato una Playstation appositamente, ho provato a giocare, ma spero di tornare quanto prima sul campo”.