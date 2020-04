Il Napoli e Milik sono sempre più lontani, soprattutto per la questione rinnovo tra ingaggio e clausola rescissoria, il Milan si sta facendo avanti per il polacco. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero proporrebbe Frank Kessie, come contropartita tecnica, tra l’altro pallino di Gennaro Gattuso. La sensazione è però che De Laurentiis voglia 40 milioni, perciò non vorrà scendere nelle pretese economiche per cedere il bomber ex Ajax.

La Redazione