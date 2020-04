Ghoulam, il suo messaggio: una delle sue azioni più belle!

“Il pubblico, l’adrenalina della partita. Sono un giocatore di calcio, mi manca. Gioco sulla fascia sinistra: attacco e difendo. Ora però dobbiamo soltanto difendere: restiamo a casa”. Il paragone con la sua posizione in campo è perfetto. Come perfetto è il messaggio di Faouzi Ghoulam. “Lo sport tornerà e sarà tutto ancora più bello” conclude il calciatore algerino

Les supporters.

L’adrénaline dans un match.

Je suis footballeur et ça me manque. Je joue sur l’aile gauche: j’attaque et je défends.

Mais maintenant, nous devons juste défendre: restons à la maison.

Le sport reviendra.

Et ce sera plus étonnant que jamais.@UN #IDSDP ⚽️ #FG31 💚 pic.twitter.com/opxKKyxF9j

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) April 6, 2020