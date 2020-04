G. Gravina (pres. Figc): “Settembre-Ottobre? Si valutano tutte le ipotesi”

Ieri sera nel corso della Domenica Sportiva, programma di Rai 2, è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto sulla situazione di ripresa del campionato e sul taglio degli stipendi. “Settembre-Ottobre? Stiamo valutando tutte le ipotesi, così come si pensa al 17 Maggio, perchè ovviamente l’ultima parola spetta agli scienziati. Si naviga a vista per capire come agire. Questa mattina in Lega calcio ci sarà la riunione per trovare nuove soluzioni. Taglio stipendi? Nessun accordo con l’Aic, ma non è da escludere che i club si decurtano gli ingaggi del 10%”.

La Redazione