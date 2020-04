Enrico Castellacci: “Tornare ad allenarsi? Prudenza, visto che in Cina non si gioca”

Il mondo del calcio cerca le soluzioni per poter ripartire, ovviamente non va sottovalutato la questione della salute vista la pandemia Covid-19. Il capo dei medici sportivi italiani Enrico Castellacci a Radio Punto Nuovo, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano dice la sua. “Ripartenza degli allenamenti nei prossimi 20 giorni? Ormai ci attacchiamo ad ogni speranza. Vedere un calo dei contagi ci porta ad essere ottimisti, ma da medico dico di essere guardinghi. In #Cina, ad esempio, il calcio non è ancora ricominciato”.

La Redazione