CORONAVIRUS – In calo il numero dei contagi e in aumento i guariti

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa aggiorna come fa da oltre un mese a questa parte sui dai inerenti al Coronavirus. In calo il numero dei contagi: 1941, i aumento i guariti: 1022, mentre i deceduti sono in tutto: 636

Contagi – 1941

Guariti – 1022

Deceduti – 636

Pazienti con sintomi – 79

La Redazione