Chiariello: “Mi attendo un colpo di livello che affianchi Mario Rui ”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “La maledizione del numero 3, di Zuniga e Ghoulam, chissà quando e come troverà fine. Oggi come oggi, grandi interpreti sulla fascia macina, non si trovano. I nomi che circolano, non sono entusiasmanti. Per chi è abituato a Ghoulam, quello straordinario prima dell’infortunio, sarà difficile riempire il cuore, abbiamo un’emergenza a riguardo, c’è bisogno di affiancare qualcuno a Mario Rui. Mi attendo un colpo di livello che non sia di questi detti”