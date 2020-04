Champions ed Europa League, l’Uefa predispone due date per le finali

Capitolo coppe europee: il 23, 24 e 25 giugno si giocherebbero gli ottavi di finale. Tutti. Un’unica “correzione”. Inter-Getafe e Siviglia-Roma con ogni probabilità verranno giocate in gara secca e in campo neutr. Perché sono gli unici due accoppiamenti nei quali l’andata non è andata in scena.

Dai quarti in poi invece avanti con gare di andata e ritorno, come da tradizione (i broadcast sarebbero felici, idem le casse della Uefa…), per arrivare alla finale di Europa League il 5 agosto a Danzica e a quella di Champions League l’8 agosto a Istanbul. Resta poi da vedere come sarebbero collocati gli incontri delle coppe europee quando saranno finiti i campionati.

Le semifinali per esempio potrebbero andare in scena anche nel week end (una di sabato e una di domenica, rigorosamente in orario serale) e lo share a livello mondiale sarebbe pazzesco. Fonte: CdS