Castellacci: “Serie A finita? Non devo essere io a dirlo, spero si riprenda”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale e attuale presidente dell’Associazione Medici Calcio Italiani, è intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ecco le sue parole: “I protocolli emanati dalla Federazione Medico Sportiva, da un punto di vista sportivo sono perfetti. C’è qualche perplessità sul fatto che le società possano portare avanti protocolli così rigidi: dobbiamo considerare che il professionismo non è solo la Serie A, ma anche la Serie B e C. Ci sono tante società, molto piccole, che hanno problematiche di tipo economico, territoriale, di cui bisogna tener conto. Da medico vi dico che bisogna essere molto cauti. Vengo dall’esperienza cinese ed ancora oggi non hanno stabilito quando ricominciare il campionato. Il problema delle ricaduta è evidente ed è la paura più logica, quindi prendiamoci un attimo di riflessione, aspettiamo qualche giorno e vediamo se questo picco comincerà veramente a scendere: in quel momento potremmo essere più precisi. Serie A finita? Non devo essere io a dirlo, noi auspichiamo che possa esserci un termine del campionato, ma sono perplesso a riguardo. In Cina l’emergenza sta rientrando e non hanno ancora fissato una data per la ripartenza”.