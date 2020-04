Calemme: “Vazquez? Il Real vuole alleggerire il prezzo di Fabian”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto il giornalista Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS: “Lucas Vázquez – Fabian Ruiz? Può essere un’idea del Real Madrid che deve vendere tanti giocatori, come i vari Modric, Bale, Mariano, Nacho… Può essere un’idea inserire l’esterno per alleggerire il costo per Fabian Ruiz. Prima della crisi si parlava circa di 80 milioni di euro pronti per l’ex Betis, è certo che sarà un mercato di scambi e quindi si tenterà di mettere qualcuno sul piatto. Non credo che il Napoli vada a cedere un giocatore di prospettiva ampia, appetibile al mercato europeo, in un periodo storico come questo, in cui verrebbe inevitabilmente svalutato. Che il calciatore voglia andare a giocare al Real Madrid è ovvio, chi non vorrebbe? E’ un discorso che il Real Madrid proverà a riaprire, perché Florentino Perez è calcisticamente innamorato di Fabian Ruiz, ma non credo che il Napoli voglia privarsi di un centrocampista così importante in questo momento storico. Florentino Perez sogna un Real Madrid giovane e spagnolo, questo gli sta dando forza: ha un monte ingaggi di quasi 200 milioni inferiore al Barcellona ed è l’unica che non è ricorsa al taglio degli stipendi. Callejon? Se analizziamo il momento, credo che dal punto dei vista dei conti l’operazione più intelligente sia rinnovargli il contratto. Vázquez è molto bravo, ma in questo momento se cedi Fabian a cifre inferiori e perdi Callejon a parametro zero, fai un doppio autogol. Non mi sembra una super operazione, in questo momento valuterei di tenere i calciatori a disposizione, per quanto possibile e se si mantiene la rosa per la prossima stagione, il Napoli ha una signora squadra. Jovic? E’ un altro punto interrogativo, ha vissuto una stagione brutta con 2 gol segnati, non giocando mai da titolare fisso. Lozano è stato esemplare al di fuori dal campo, Jovic ha creato qualchel problema in Serbia, violando la quarantena. In ogni caso, non credo che il Real.