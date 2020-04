Calcio – Ore 11.00, assemblea di Lega in conference call

Questa mattina (ore 11) delicata Assemblea di Lega in call conference. All’ ordina del giorno il taglio degli stipendi e l’inevitabile discussione sulla ripresa. Pronte le linee guida da condividere con l’Aic, ma è ovvio che il tasto dolente sia la sostenibilità economica delle società. Quello che spaventa maggiormente è l’urlo che si alza dalla serie B, per la quale ci sarà probabilmente la richiesta di un taglio proporzionale degli emolumenti dei calciatori. Non si è ancora parlato di cifre, ma è prevedibile che a a partecipare più consistentemente saranno quei giocatori di B con stipendi alti, spesso ereditati dalla A. Si parla di una riduzione non simbolica del monte ingaggi. Insomma, situazione complessa, come quella dell’ intero Paese. La situazione è delicatissima e non c’è tempo da perdere. Se non è il Piano Marshall ipotizzato da Balata che ha fatto tanto clamore, qualcosa bisognerà fare prima del collasso.

Cds