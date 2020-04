Volata a tre per l’erede in attacco di Milik

Il Napoli ha già acquistato Petagna dalla Spal, mentre per Mertens fatti passi in avanti per il rinnovo, il destino di Arek Milik è ormai segnato. Il polacco al momento considera bassa la proposta di rinnovo e la clausola è troppo alta, in più teme di non essere più al centro del progetto di Gattuso. Le pagine della Gazzetta dello Sport, mettono in evidenza i tre nomi, dove uno di questi potrebbe essere il nuovo centravanti. Il primo è Luka Jovic del Real Madrid, dove per evitare di pagare i 60 milioni, ci potrebbe essere la formula del prestito biennale. Il secondo è Mateta del Mainz, a Gennaio l’affare saltò per la richiesta di 40 milioni, ma ora torna in auge. Infine Andrea Pinamonti del Genoa, giovane classe ’99 di proprietà dell’Inter, prestito al Genoa, ma con ampi margini di crescita. Da questa volata a tre si deciderà il dopo Milik.

La Redazione