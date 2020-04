Tra i cinque più importanti campionati continentali Champions ed Europa League un calendario ricco

L’EUROPA FREME. La sta aspettando tutta l’Europa, per la verità. Nei campionati incerti e in quelli già decisi. In Premier League mancano 92 partite. L’idea di raggrupparle tutte in un poche settimane somiglia a un giro di giostra alla massima velocità, come quando da bambini salivamo sul Mattherhorn. Adrenalina allo stato puro. Anche se si rischia il rincoglionimento totale. In Francia aspettano 101 partite (condite da 255 gol), in Spagna 110 (con 279 gol), in Germania 100 gare corredate da 325 gol. Una grande abbuffata, dalla Serie A alla Bundesliga, dalla Premier League alla Liga, fino alla Ligue 1. Facciamo un calcolo complessivo: nei cinque maggiori campionati d’Europa mancano ancora 1.470 gol. Gravitano in un imprecisato Altrove, come in un fumetto di Dylan Dog. È una torta in forno, pronta da servire quando tutto sarà finito e le varie leghe avranno apparecchiato la tavola per il dì di festa.