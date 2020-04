Tommasi: “Non escludo che un’intesa possa arrivare nei prossimi giorni”

SOSPENSIONE-CANCELLAZIONE

Ieri è intervenuto nuovamente Tommasi, che, da un lato, ha tenuto aperta una porta («Non escludo che un’intesa possa arrivare nei prossimi giorni»), ma dall’altro ha anche fatto capire come anche semplicemente dialogare con la Lega sia diventato sempre più complicato: «Siamo stati interpellati due volte, ma non so quale sia il tema del contendere – ha spiegato a “Radio Punto Nuovo” -. Sospensione e cancellazione sono due cose diverse e ci sarà tempo e modo per prendere un accordo a seconda di come va il campionato. E’ ovvio che se le società ed i propri calciatori, a livello individuale o collettivo, giungono ad accordi, tutto fila liscio. Per quanto riguarda alcuni club invece c’è bisogno del nostro appoggio e noi ci siamo». Fonte: CdS