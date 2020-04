Stipendi – Tra serie A e Aic le distanze sono apparse incolmabili

La giornata di venerdì ha segnato una sorta di punto di non ritorno tra Serie A e Aic. Incolmabili, almeno partendo dall’idea di sospendere il pagamento degli stipendi. I club insistono per interrompere i versamenti da marzo fino a quando non si tornerà in campo, quindi, nel caso, anche fino a giugno. Mentre i calciatori prendono in considerazione la sola mensilità di marzo. Così nell’Assemblea, sempre dello scorso venerdì, le società della massima categoria hanno stabilito di cambiare approccio. Ora ogni squadra dovrà lavorare singolarmente, vale a dire studiare un proprio piano di taglio degli ingaggi, presumibilmente sondando il terreno con i propri giocatori, per poi portarlo a conoscenza anche degli altri club. Fonte: C dS