Sbagliando si impara: ora per Insigne solo complimenti

Si cresce. Ognuno lo fa con i suoi tempi ed attraverso i propri errori. Per Insigne è stato proprio così. Il talento è un dono di natura, la maturità, invece, la acquisisci sul…campo! E così dopo tante critiche sotto forma di parole, insulti e fischi di un popolo spesso ingeneroso con lui, e soprattutto dopo la pessima gestione collettiva dell’ammutinamento dal ritiro imposto dalla società dopo la partita di Champions con il Salisburgo, di recente Lorenzo ha collezionato soltanto elogi. Una lunga serie di complimenti veri. Di applausi, soprattutto dal San Paolo: meritati sia da punto di vista tecnico, sia sotto il profilo umano. In campo, tra colpi di estro nell’amato 4-3-3 e prestazioni di sacrificio puro, da trascinatore e leader di una squadra in difficoltà; e poi anche fuori, a cominciare dalla donazione di 100mila euro a favore della raccolta per gli ospedali della Campania specializzati nella cura per le malattie infettive.

Fonte: CdS