Rinnovi in casa Napoli: M&M, saranno loro i primi due!

Non appena tutto riprenderà ad avere i colori ed i ritmi di una pseudo normalità, si ratificheranno i rinnovi in casa azzurra. Dries Mertens e Nikola Maksimovic saranno i primi. I primi due a rinnovare il proprio contratto con il Napoli. Al termine dell’emergenza Coronavirus ci sarà l’incontro con Fali Ramadani, agente del difensore, per stipulare firmare il nuovo accordo che legherà il serbo al club azzurro fino al 2024. Per Mertens la strada è in discesa. Lui e De Laurentiis hanno trovato l’intesa. Servirà attendere che le cose si sistemino sul fronte virus per avere la firma, ma non dovrebbero esserci sorprese.

Fonte: Il Roma