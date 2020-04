Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…

Ronaldo, tentazione Real. Torna di moda la suggestione di un clamoroso ritorno di Cristiano a Madrid: non è la prima volta che accade e non sarà l’ultima, c’è da giurarci. Al momento sono soltanto sensazioni, pensieri, scenari; l’eco però è la stessa, dirompente, che accompagna tutto ciò che riguarda il fenomeno. Non è una novità, appunto, anche perché è la seconda volta in un mese che dalla Spagna arrivano segnali che portano nuovamente CR7 verso il Bernabeu. «Madrid gli manca tanto» sostiene in un tweet Edu Aguirre, giornalista di El Chiringuito e amico fraterno del campione, celebrando la ricorrenza dei due anni della rovesciata che Cris disegnò nel cielo dello Stadium contro la Juve.

Da quella prodezza iniziò a germogliare quello che tre mesi dopo, luglio 2018, sarebbe diventato l’affare di mercato più importante della storia bianconera. Quella notte di aprile, infatti, Ronaldo rimase colpito dall’applauso che il pubblico juventino gli tributò: tutti in piedi a celebrarlo, nonostante fosse un avversario. Scattò quel feeling che poi lo portò a considerare seriamente la prospettiva di sbarcare a Torino per iniziare un nuovo capitolo della sua straordinaria storia sportiva. Fonte: CdS