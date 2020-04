Quando ripartiremo, come sarà il campionato di Serie A? Analizziamo il Napoli

Se in campionato non sempre è apparso impeccabile, in questa lunga sosta forzata, per quello che ha fatto, per quello che ha detto e per come ha parlato alla sua gente Lorenzo Insigne è sembrato un capitano vero. Esperienze come quella che stiamo vivendo segnano il carattere di ciascuno di noi e Insigne, che in certi momenti della sua carriera non ha ricevuto troppo amore dai suoi tifosi (qualcosa ha sbagliato anche lui, sia chiaro), sembra oggi il vero napoletano capitano di Napoli.