Laudisa: “Mercato Milan? Credo Milik uno dei possibili obiettivi del Milan”

Carlo Laudisa , giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “Vedremo se Pioli rimarrà o se Ragnick siederà anche in panchina: allo stato attuale Rangnick sarà l’allenatore e lui vuole dare il suo marchio al nuovo corso. Sta dedicando molte ore a imparare l’italiano e sta prendendo sul serio questa nuova avventura. E’ chiaro che ci vorrà anche un’anima italiana per questo progetto: la sensazione con Maldini è che ci sia un lento addio perchè non sembra affascinato ad entrare in un progetto in cui avrebbe un ruolo secondario. Mercato Milan? Credo che Milik sia uno dei possibili obiettivi del Milan perchè fatica a rinnovare con il Napoli, però non mi fermerei a lui: Ragnick potrebbe anche tirare fuori dal cilindro dei nomi al momento sconosciuti”