Il nome di Mauro Icardi tornerà di moda in sede di mercato

Sorpresa Milan. Ecco il piano per avere Mauro Icardi. La ristrutturazione tecnica potrebbe prevedere una mossa clamorosa. In questo momento l’intrigo-Icardi presenta almeno 3 certezze:

1) Icardi nonostante abbia già segnato 21 gol in 30 partite disputate (12 in Ligue 1, 3 in Coppa di Francia e 5 in Champions League) non ha intenzione di vestire la maglia del Paris St. Germain. Tanto meno ha voglia di girovagare ancora lontano da Milano. A meno che non si presenti una proposta irrinunciabile da parte del Real Madrid.

2) La consorte-procuratrice Wanda Nara già nell’estate 2019 ha fatto di tutto per pilotarlo verso la Juventus con uno scambio di plusvalenze (oltre 100 milioni di euro) con Dybala. Adesso più che mai pretende che Icardi ritorni in Serie A.

3) Icardi punta ancora dritto alla Juve. Ma la dinastia Zhang non vuole rischiare di rinforzare il pericolo numero 1 nerazzurro. E Conte? Difficilmente tornerebbe sui suoi passi. Anche se fosse ceduto Lautaro Martinez. Fonte: CdS