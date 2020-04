Materazzi: “Per la Juve solo odio sportivo, un giorno Balotelli si presentò con…”

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, durante una diretta su Instagram con l’ex compagno di squadra Sebastian Frey si è lasciato andare a diversi aneddoti della sua avventura nerazzurra: “Quanto odio la Juve sportivamente? Tantissimo, solo sportivamente. Balotelli? E’ il numero uno, bravissimo ragazzo, ma ogni tanto dovevo dargliele: si presentò coi calzini del Milan. Lo dovevo picchiare, ma gli voglio bene. Non è una m…, è bravo, un bambinone. Il primo allenamento con noi ha provato a farmi tunnel, non è riuscito a passare: io e Cordoba gli abbiamo dato il ben servito”.

Ibrahimovic: “E’ fortissimo, ma non al livello dei più forti come Messi e Ronaldo”.

Rafa Benitez: “Dicevano che io ce l’avessi con chi è venuto dopo Mourinho, ma non avevo rapporto perché non era coerente. Fu difficile succedergli, ma se fosse a copiarlo un po’ come fece Leonardo magari riesci a vincere lo scudetto. Leo non fece altro che un copia-incolla di ciò che si faceva prima di quei sei mesi: quella è intelligenza”.