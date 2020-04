Manolas, sua l’ultima zuccata, sua la voglia di esultare ancora

Kostas Manolas la sbloccò di testa, poi raddoppiò Di Lorenzo. La gara contro il Torino, quando si voleva credere che tutto fosse ancora normale, quando al sud la situazione era ancora sotto controllo. Ma già i giornalisti erano distanti da Gattuso e fu vietata la mixed zone. Era il 29 febbraio. Poco dopo, il caos e lo stop. E’ dura per tutti, anche per Manolas. Insigne aveva pennellato una punizione splendida per il suo colpo di testa. Il calcio s’è fermato nel miglior momento del Napoli e di Manolas, che aveva ritrovato brillantezza e sicurezza, con Maksimovic intesa era totale. I due hanno affrontato ogni sfida perfezionando la propria empatia tecnica e raramente hanno steccato. Non si sa bene quando tutto riprenderà, intanto Manolas si allena da casa, come tutti, seguendo la propria tabella di lavoro e una personalissima dieta per restare in forma.

Fonte: Il Roma