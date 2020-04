Tutto il mondo sta combattendo la pandemia chiamata Covid-19 per cercare di tornare alla normalità, il calcio cerca di dare il suo contributo, ma anche di trovare delle soluzioni per tornare al terreno di gioco. Domani infatti due riunioni straordinarie in Lega calcio alle ore 10,00 e alle ore 12,00 dove in call-conference interverranno i presidenti per cercare una soluzione.

La Redazione