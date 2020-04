Le quotazioni di Lozano sono calate di colpo

Il Napoli ha investito 50 milioni, bonus compresi, per Hirving Lozano e doveva essere il calciatore che doveva fare la differenza. Purtroppo per una serie di motivi, tattici, tecnici e di ambientamento, il messicano ha deluso le aspettative. Aveva esordito con il gol alla Juventus nella quasi rimonta riuscita di Torino, ma poi quasi nulla. Ora è evidente che per venderlo si rischia una netta minusvalenza. Il club azzurro, come riporta il CdS, vorrebbe 40 milioni, ma Valencia e Atletico Madrid invece sarebbero disposti ad arrivare a 20 milioni. Senza dimenticare che con la probabile conferma di Gattuso, il “Chucky” avrebbe sempre meno spazio. Tranne che l’ex Psv Eindoven, non faccia un finale di stagione, sempre se si torni a giocare, a buoni livelli, il suo futuro non sarà più a tinte azzurre.

La Redazione