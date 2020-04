Kumbulla non è solo un obiettivo del Napoli, si è inserita…

Kumbulla, la strada è tracciata. Per il difensore del Verona il prezzo sembra destinato ad abbassarsi a una ventina di milioni: il resto lo faranno i buoni rapporti con l’Inter, la possibilità di limare il costo rinnovando con l’Hellas i prestiti di Salcedo e Dimarco per un’altra stagione e l’ipotesi di lasciare l’albanese classe 2000 in Veneto un altro anno. Una maturazione che riuscirebbe meglio giocando una stagione intera lontano da troppe pressioni, prima del decollo.

Anche perché il Verona perderà di sicuro Rrahmani, destinato al Napoli, e non vuole trovarsi all’improvviso in braghe di tela. Con esperienza allegata al percorso in nazionale, Marash Kumbulla sta facendo passi da gigante: Reja lo ha fatto entrare nel giro dallo scorso settembre. L’Inter intanto comincia a muoversi per la difesa del futuro, soprattutto nel caso di una cessione dell’uruguayano Godin che ha mercato in Premier League e al Valencia. Quello di Marash Kumbulla è l’identikit del difensore che può fare al caso di Conte. Fonte: CdS