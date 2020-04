Gattuso è sempre aggiornato: La concentrazione deve rimanere alta

Gattuso non perde un istante per far sentire la sua vicinanza ai calciatori del Napoli. Vuole essere sempre aggiornato su tutto, appuntamenti singoli con tutti i calciatori, scambio di battute. Persino l’abbigliamento è fondamentale, infatti i giocatori devono indossare la divisa d’allenamento del Napoli anche in casa. Il pericolo di tornare fuori forma è concreto (come per tutte le società) così Ringhio prova a tenere il livello dell’attenzione sempre al massimo.

Nel gruppo Whatsapp azzurro, lo staff e il tecnico condividono tutte le informazioni e per il momento Gattuso è molto soddisfatto del lavoro dei suoi ragazzi. Nelle video conferenze con i calciatori Rnghio è sempre aggiornato sulla condizione fisica e sullo stato d’animo di tutti. E non mancano i consigli del mister per provare a caricare i giocatori.