G. Di Marzio: “Possibile affare in vista tra il Napoli e l’Empoli”

Nel corso dell’edizione di Sky Sport 24 il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio parla delle strategie future del club azzurro. “Koulibaly? E’ chiaro che dopo questa pandemia da Coronavirus, ci sarà da capire come il mercato si adeguerà a livello di prezzi e non solo. Il difensore senegalese ha ancora un contratto di 3 anni con il club azzurro, perciò si dovrà fare i conti con De Laurentiis e su quanto verrà valutato. Sul classe 2001 Ricci, ci sono stati i primi contatti prima di questa pausa con l’Empoli e visti i buoni rapporti tra le società non è da escludere un nuovo affare. Sul dopo-Milik è chiaro che dopo Petagna si pensa ad un’altra punta, c’è Jovic a seguire Azmun, senza dimenticare il futuro di Mertens. Il belga non ha ancora firmato il rinnovo e certamente gli altri club vorranno mettergli pressione per non restare ancora a lungo a Napoli”.

La Redazione