Fonseca: “Non è vero che Gattuso mette paura in panchina!”

Anche una battuta sull’attuale tecnico del Napoli e su quello…precedente, durante l’intervista dell’ allenatore della Roma, Paulo Fonseca, al quotidiano portoghese “A Bola”.

Gattuso-Ancelotti – “No, Gattuso dalla panchina non mette paura (ride). È una persona molto espansiva, ma non ho ancora giocato contro di lui. Ho giocato contro Ancelotti, grande signore del calcio. Ho un enorme rispetto e ammirazione per lui, è stato un onore conoscerlo”.

La situazione in Italia – “La situazione a Roma è più o meno sotto controllo. Nel nord del paese è tutto più complicato. In questo momento Roma è una città completamente deserta. Quando vado al supermercato non ho alcuna difficoltà. Nessuno si vede per strada, le persone stanno facendo quello che gli è stato chiesto di fare. Nel nord Italia la situazione drammatica è in Lombardia”.

La ripresa – “Penso che potremmo riprendere a giugno, ma è una visione molto ottimistica”.