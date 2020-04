FIGC: Ennesima riunione per tentare un riavvicinamento con l’AIC

Giovedì riunione Figc per il problema Lega e Aic

Sullo sfondo resta la Figc, che, evidentemente, non si aspettava di arrivare ad un clima di questo tipo. Per giovedì è prevista una nuova riunione di tutti i componenti del Consiglio Federale. Il tema centrale sarà ancora quello delle licenze nazionali, con le correzioni ai requisiti economico-finanziari necessari per l’iscrizione ai campionati, ma potrebbe essere anche l’occasione per promuovere un riavvicinamento tra Serie A e Aic. Fonte: Il Mattino