CORONAVIRUS – In calo le persone in terapia intensiva e dei deceduti

Il Capo della protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa aggiorna come sempre alle ore 18,00 sui dati inerenti alla pandemia Coronavirus. Oggi per la prima volta da quando c’è in giro il Coronavirus, si regista il numero più basso di persone decedute, sono in tutto 525 in tutto, mentre le persone dimesse dagli ospedali sono 819.

Morti – 525

Persone terapie intensiva – 819

Persone ricoverate con sintomi – 17