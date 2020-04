Ceferin, pres. Uefa: “Non vi è data limite per finire la Champions”

Si era data quella del 3 agosto come dead-line, data limite per concludere la Champions. Ora, con un comunicato ufficiale, la UEFA e il suo presidente Aleksander Čeferin affermano che la data conclusiva per concludere la competizione non esiste, e non deve essere quella del 3 agosto 2020. Si smentisce dunque una dichiarazione rilasciata alla ZDF in Germania dove del numero 1 della UEFA avrebbe detto che la Champions League dovrebbe terminare appunto entro quella data. Il presidente ha chiarito che non ci sono date precise per la fine della stagione.