Castel Volturno – Anche turni alle docce, tutte le misure del calcio Napoli

Il Napoli è pronto a mettere in pratica tutte le disposizioni igienico-sanitarie per tutelare la salute dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori: a Castel Volturno è già stata effettuata una sanificazione di tutti gli ambienti, campi di allenamento, spogliatoi, uffici del club a gli altri locali e ne verrà effettuata un’altra prima della ripresa. Predisposti numerosi igienizzanti in vari punti dell’impianto, secondo le pagine de “il Mattino”, pronta già la dotazione di mascherine se dovesse esserne necessario l’uso. Verrà posta la massima attenzione nella turnazione delle docce, saranno ancora evitate le riunioni tecniche in ambienti chiusi, come pure i pranzi e le colazioni al centro sportivo. E saranno seguite le direttive generali in merito ai tamponi.

